Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года

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Срок обучения в магистратуре может быть сокращен с двух лет до одного года по решению высшего учебного заведения. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

— Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета с учетом специфики выбранного направления подготовки, — говорится в сообщении.

Министерство подготовило изменения в проект федерального закона «Об образовании», которые предоставят выпускникам вузов с дипломом специалиста право поступать в магистратуру «по преемственным направлениям» на бюджетные места. В настоящее время претендовать на бесплатное обучение в магистратуре могут лишь студенты, окончившие бакалавриат.

Прием в магистратуру будет осуществляться на конкурсной основе, уточнили в ведомстве.

Накануне Министерство науки и высшего образования предложило установить четыре уровня образования, а специалитет выделить в отдельный. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.