Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года

Анастасия Колоскова
Общество
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Срок обучения в магистратуре может быть сокращен с двух лет до одного года по решению высшего учебного заведения. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

— Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета с учетом специфики выбранного направления подготовки, — говорится в сообщении.

Министерство подготовило изменения в проект федерального закона «Об образовании», которые предоставят выпускникам вузов с дипломом специалиста право поступать в магистратуру «по преемственным направлениям» на бюджетные места. В настоящее время претендовать на бесплатное обучение в магистратуре могут лишь студенты, окончившие бакалавриат.

Прием в магистратуру будет осуществляться на конкурсной основе, уточнили в ведомстве.

Накануне Министерство науки и высшего образования предложило установить четыре уровня образования, а специалитет выделить в отдельный. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Минобрнауки Образование Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте