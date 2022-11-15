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Москалькова сообщила о начале проверки видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»

Александр Афонин
Общество
Москалькова сообщила о начале проверки видео с якобы казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Следственные органы начали проверку подлинности видео, где показана якобы казнь бывшего военнослужащего частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 15 ноября.

— Я знаю об этом видео. Любая жестокость и противоправность требует вмешательства государства, и я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой фактов и установлением истинного положения дел, с тем чтобы определить, подлинные ли они и кто виновен в этих событиях, — цитирует Москалькову РИА Новости.

Ролик, о котором идет речь, распространился в ряде Telegram-каналов на минувших выходных. На нем показан бывший боец ЧВК «Вагнер». Как утверждается, он перешел на сторону Вооруженных сил Украины, что привело к якобы последующей казни.

Позже основатель частной военной компании Евгений Пригожин прокомментировал данную ситуацию. По его словам, бывший военнослужащий «не нашел счастья на Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми».

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