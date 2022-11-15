Министр обороны Латвии призвал Евросоюз сконцентрироваться на «плане Маршалла» для Украины

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Евросоюзу стоит сконцентрировать свое внимание на разработке «плана Маршалла» для Украины, который позволит восстановить инфраструктуру страны. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс во вторник, 15 ноября.

— Инфраструктура (Украины — прим. «ВМ») разрушена, страна минирована, и кто-то должен это очистить как можно быстрее. В этом мы должны поддержать украинцев, и Евросоюз может внести свой вклад, — сказал он.

По словам главы латвийского оборонного ведомства, Евросоюз может обеспечить тренировки для украинских военнослужащих и провести работы по восстановлению Украины. В своем заявлении Пабрикс сравнил текущую ситуацию с послевоенными годами в Германии, когда страна была «отстроена заново» благодаря «плану Маршалла», передает РИА Новости.

С инициативой по созданию «плана Маршалла» для Украины 24 октября выступили канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По мнению политиков, восстановление страны станет «задачей поколений».

О том, что происходит с экономикой Украины и поможет ли ей новый «план Маршалла», — в материале «Вечерней Москвы».