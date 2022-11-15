Инвесторы могут снять запрет на строительство для возведения объектов образования в Москве

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Столичные инвесторы могут снять запрет на строительство, чтобы возвести объекты образования, с 2021 года услугой воспользовалось семь предпринимателей. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Бесплатное снятие запрета на строительство позволяет инвесторам реализовывать проекты, которые ранее были бы нерентабельны. Жители города благодаря этому получают новые инфраструктурные объекты, — сказал он.

Снятие запрета позволит предпринимателям возвести 72 тысячи квадратных метров недвижимости. Для реализации строительства объекта образования на таком участке инвесторам необходимо обратиться за соответствующей государственной услугой на портале mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 ноября сообщалось, что в районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест, который станет частью жилого комплекса. Трехэтажное здание построили на Волоколамском шоссе, а его площадь составила пять тысяч квадратных метров.