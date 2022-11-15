Путин заявил о попытках раскачать суверенитет РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 ноября, заявил о попытках раскачать суверенитет страны. Об этом российский лидер на заседании российского оргкомитета «Победа».

В первую очередь глава государства отметил, что ряд государств пытается переписать мировую историю.

— И по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества — как минимум разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет, — цитирует президента РИА Новости.

Обозреватель Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative написал, что нынешняя политика Белого дома вызывает у российского руководства чувство, что его хотят загнать в угол, однако от этого стоит отказаться. В публикации отмечается, что Кремль неоднократно призывал прекратить вести подобную политику, но Вашингтон продолжает оказывать давление.

В пятницу, 11 ноября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, «все вернется домой». Политик призвал «не давать повода для радости» врагу и, наоборот, почаще напоминать ему «о величии и безграничности Русского мира».