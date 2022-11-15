Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин заявил о попытках раскачать суверенитет РФ

Араз Салехов
Политика
Путин заявил о попытках раскачать суверенитет РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 15 ноября, заявил о попытках раскачать суверенитет страны. Об этом российский лидер на заседании российского оргкомитета «Победа».

В первую очередь глава государства отметил, что ряд государств пытается переписать мировую историю.

— И по большому счету имеют очевидную цель в отношении нашего общества — как минимум разобщить, лишить ориентиров, ослабить в конечном счете Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет, — цитирует президента РИА Новости.

Обозреватель Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative написал, что нынешняя политика Белого дома вызывает у российского руководства чувство, что его хотят загнать в угол, однако от этого стоит отказаться. В публикации отмечается, что Кремль неоднократно призывал прекратить вести подобную политику, но Вашингтон продолжает оказывать давление.

В пятницу, 11 ноября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, «все вернется домой». Политик призвал «не давать повода для радости» врагу и, наоборот, почаще напоминать ему «о величии и безграничности Русского мира».

Россия Владимир Путин территории
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте