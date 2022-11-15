Набиуллина: Инфляция в России не сильно отличается от роста цен в сопоставимых экономиках

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Инфляция в России сейчас не имеет сильных отличий от темпов роста цен в сопоставимых экономиках. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

— В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками, — цитирует ее РИА Новости.

В четверг, 10 ноября, Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики. По ее словам, существует риск «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике, а инфляционные ожидания в России не снижаются. В ответ на ухудшение финансовой ситуации в мире РФ необходимо ускорить структурную трансформацию.

В среду, 9 ноября, в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция в России на 7 ноября замедлилась до 12,52 процента. В первую неделю ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13 процента после 0,17 неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции.