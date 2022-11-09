Годовая инфляция в России замедлилась до 12,52 процента

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Годовая инфляция в России на 7 ноября замедлилась до 12,52 процента. Об этом сообщили в Минэкономразвития в среду, 9 ноября.

— На первой неделе ноября (с 1 по 7 ноября) инфляция составила 0,01 процента. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться и по состоянию на 7 ноября составили 12,52 процента год к году, — говорится в докладе.

В первую неделю ноября темп роста цен на продовольственные товары снизился и составил 0,13 процента после 0,17 неделей ранее на фоне замедления удорожания плодоовощной продукции, сообщается в тексте документа.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что уровень инфляции в России по итогам 2022 года окажется в диапазоне 12–12,4 процента. Министр также сообщил о дополнительной индексации бюджета. Так, с 1 июня пенсии и социальные выплаты были проиндексированы на 10 процентов.

Президент России Владимир Путин рассказал о существенном снижении уровня инфляции. По мнению главы государства, в начале 2023 года инфляция в стране может составить всего пять процентов.