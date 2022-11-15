Лавров: Запись выступления Зеленского на G20 длилась дольше положенного

Фото: МИД РФ

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки», которое прошло в формате записи, длилось 20 минут, что значительно дольше отведенного времени. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во вторник, 15 ноября.

— Выступление было в записи, длилось 20 минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал 20 минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись, — сказал он.

Министр добавил, что из выступления Зеленского стало ясно, что он пока перестал слушать совета по переговорам от Запада. Риторика украинского президента была наполнения русофобией, агрессией и воинственностью. Однако были произнесены неуместные фразы, передает ТАСС.

До этого Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает те условия для переговорного процесса, которые изначально являются нереалистичными. При этом дипломат уже успел провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выразил готовность в продолжении диалога с президентом России Владимиром Путиным.