Лавров назвал нереалистичными выдвинутые Зеленским условия для начала переговоров

Фото: МИД РФ

Украинская сторона выдвигает те условия для переговорного процесса, которые изначально являются нереалистичными. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации, — отметил он.

При этом дипломат уже успел провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который выразил готовность в продолжении диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Также глава МИД РФ добавил, что от российско-украинских переговоров отказывается не Москва, а Киев. По его словам, чем дольше Киев будет отказываться, тем сложнее странам будет договариваться в итоге.

Помимо этого, Лавров заявил, что работа над итоговой декларацией саммита «Большой двадцатки» (G20) практически завершена. Так, страны Запада добавили в итоговую декларацию фразу, что многие делегации осудили РФ относительно позиции по Украине. Россия же настояла, чтобы в документе была фраза о том, что были и другие точки зрения, заключил министр.