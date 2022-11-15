Лавров рассказал о декларации по итогам саммита G20

Фото: МИД РФ

Работа над итоговой декларацией саммита «Большой двадцатки» (G20) практически завершена. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, представляющий страну на саммите в Индонезии.

По словам министра, западные страны добавили в итоговую декларацию фразу, что многие делегации осудили РФ относительно позиции по Украине. Россия же настояла, чтобы в документе была фраза о том, что были и другие точки зрения, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на групповую фотосъемку после неформального обеда участников саммита «Большой двадцатки» остались только пять человек. Это президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Австралии Энтони Албанез. Кроме того, на съемку остался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в Индонезии на острове Бали с 15 по 16 ноября. Перед началом мероприятия планировалось сделать групповое фото участников встречи. Однако оно было перенесено из-за нежелания представителей США и Европы фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым.