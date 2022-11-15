На Украине предложили запретить въезд россиянам на 100 лет

Фото: putyla.bukoda.gov.ua

На Украине зарегистрировали петицию с требованием ввести запрет на въезд россиян на территорию страны на 100 лет. Документ опубликован на портале офиса главы государства во вторник, 15 ноября.

— Запретить въезд на Украину гражданам Российской Федерации. Срок запрета на въезд 100 лет, — говорится в петиции.

Недавно на портале была размещена похожая петиция, автор которой предложил полностью закрыть въезд на Украину гражданам России на 50 лет, а также не выдавать им вид на жительство.

Документ набрал необходимое количество голосов для его рассмотрения президентом. В свою очередь лидер Владимир Зеленский поручил кабмину продолжить соответствующую работу, учитывая необходимость защиты национальных интересов государства, передает ТАСС.

С 1 июля, согласно указу Зеленского, для граждан России действует визовый режим при въезде на Украину. Данное решение было утверждено кабинетом министров страны.

До этого власти Украины приняли решение ввести «специальное удостоверение» для граждан, которые хотят вернуться в страну с территории России. Для этого необходимо предоставить документ — удостоверение личности на возвращение на Украину.