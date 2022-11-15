Роспотребнадзор зафиксировал единичные случаи подварианта «омикрон»-штамма BQ.1

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Единичные случаи инфицирования новым подвариантом штамма коронавируса «омикрон» BQ.1 зафиксировали в России. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— К линии BA.2 геноварианта «омикрон» отнесено 4,2 процента, к линиям BA.4/BA.5 — более 95 процентов. Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1. Существующая система мониторинга позволяет сформировать четкое представление об эпидпроцессе по COVID-19 в стране, — сказала представитель ведомства.

По словам Поповой, в стране также замедлились темпы снижения заболеваемости коронавирусом, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого специалисты Роспотребнадзора отметили эффективность прививок от новых штаммов COVID-19. Так, действующие прививки справятся с новыми генетическими вариантами коронавируса BQ.1 и BQ.2 («Цербер»).

Повторное заражение коронавирусом может говорить о проблемах с иммунитетом. При этом каждое следующее заболевание наносит организму сильный вред.

Такое мнение высказали врачи, опрошенные «Вечерней Москвой». Как отметил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.