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Мужчина избил и изнасиловал женщину на лестничной клетке на юге Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил и изнасиловал женщину на лестничной клетке на юге Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Борисовский проезд Карта всех событий

На юге столицы мужчина напал на женщину на лестничной клетке, избил ее и изнасиловал. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 15 ноября.

По ее словам, преступление было совершено ночью 14 ноября в жилом доме в Борисовском проезде. Злоумышленник подстерег жертву на лестничной клетке, после чего изнасиловал ее, применив физическую силу.

Подозреваемого задержали в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска. Им оказался 29-летний мужчина. Ему уже предъявлено обвинение, а в ближайшее время Следственный комитет запросит районный суд заключить фигуранта под стражу.

О другом изнасиловании в столице стало известно в среду, 9 ноября. Мужчина заманил компанию подростков к себе под предлогом демонстрации коллекции кроссовок, после чего опоил гостей каким-то веществом, от которого они уснули. Позже одна из пострадавших обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

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