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Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»

Георгий Соланович
Общество
Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы»
Фото: shutterstock

Звание «Город воинской славы» присвоено Мариуполю и Мелитополю, соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации во вторник, 15 ноября, подписал президент России Владимир Путин.

— За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить городу Мариуполю звание Российской Федерации «Город воинской славы», — отмечается в указе.

Аналогичный документ вышел в отношении Мелитополя.

11 ноября Народный совет ДНР обратился к Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы». До этого депутаты парламента ЛНР попросили главу РФ присвоить столице республики почетное звание «Город трудовой доблести».

В конце сентября российский лидер подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

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