Житель Истры осужден за убийство своего собутыльника на девять лет колонии строгого режима

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В подмосковной Истре суд вынес приговор 46-летнему местному жителю по делу об убийстве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 15 ноября.

По ее словам, суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима. Его обвиняли по статье «Убийство».

По версии следствия, 3 августа 2022 года он выпивал спиртное со знакомым в квартире в городе Дедовске. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, во время которого подсудимый достал нож и ударил оппонента в район поясницы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Позже, во время допроса, подозреваемый рассказал следователю об обстоятельствах совершенного им преступления и признал свою вину.

Во вторник, 15 ноября, еще один преступник признал свою вину. На заседании суда казанский стрелок Ильназ Галявиев сознался в убийстве девятерых человек во время стрельбы в местной гимназии № 175.