Городские службы Москвы провели первую противогололедную обработку дорог

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега, — говорится в сообщении.

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Противогололедную обработку в столице проводят в случае неблагоприятного прогноза погоды. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров, говорится в Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что специалисты комплекса скорректировали работу системы городского отопления в соответствии с текущей погодой. В рамках работ режимы системы теплоснабжения начали выбираться в соответствии с погодой на улице, а дальнейшие задания будут отдаваться на основании прогноза погода на ближайшие часы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 15 ноября снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.