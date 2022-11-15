Хуснуллин заявил о приостановке проекта Северного широтного хода на Ямале

Фото: Пресс-служба Совфеда

В настоящее время проект Северного широтного хода (СШХ) на Ямале приостановлен. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона, — рассказал он.

По словам Хуснуллина, к реализации проекта СШХ власти вернутся после строительства Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла, передает ТАСС.

До этого Хуснуллин сообщил о соблюдении сроков ремонта Крымского моста. При этом проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у специалиста по дорожному строительству Ильи Иванова, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. По его словам, конструкция моста довольно специфическая, это в свою очередь, усложнит процесс ремонта.

По мнению собеседника «ВМ», восстановление двух пролетов по самому лучшему сценарию займет два месяца.