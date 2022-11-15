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Выставка к годовщине операции «Уран» открылась в Музее Победы

Георгий Соланович
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Выставка к годовщине операции «Уран» открылась в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка к 80-летию наступления Красной Армии под Сталинградом, также известного как операция «Уран», открылась в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 15 ноября.

— Выставку к 80-летию начала операции «Уран» представил Музей Победы. Экспозиция посвящена наступлению Красной Армии под Сталинградом, — говорится в сообщении.

Экспозиция будет открыта до 12 декабря 2022 года. В нее вошло более 60 объектов из фондов музея: личные вещи участников сражения, фотографии того времени, фронтовые письма, рисунки, а также модели техники и оружия.

Посетителям музея в рамках выставки также расскажут о подготовке наступательной операции, судьбах ее героев и известных полководцев.

9 ноября в Музее Победы прошел концерт «Вместе целая страна». Большой детской хор имени Попова исполнил песни о Великой Отечественной войне, о любви к стране, а также другие тематические композиции. Помимо этого, на концерте был показан яркий номер в исполнении шоу-балета «Фестиваль».

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