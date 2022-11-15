Хирург Аггарвал назвал неочевидные симптомы сердечного приступа

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О сердечном приступе могут свидетельствовать и довольно неочевидные симптомы. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург, доктор медицины Санджив Аггарвал.

— Например, усталость, одышка, головокружение, боль в верхней части спины, тошнота и дискомфорт в животе, который часто принимают за расстройство желудка, — сказал он.

По словам врача, чаще всего нетипичные симптомы сердечного приступа проявляются у женщин. Среди таких «женских» симптомов Аггарвал называет боль в верхней части спины, в шее или горле, а также в любой из рук. Также женщинам присущи тошнота и изжога, свидетельствующие о приближении инфаркта, передает «МедикФорум».

В разные периоды у человека могут возникать боли в грудной клетке, и иногда бывает сложно понять, что именно болит. Терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как отличать сердечную боль от других проявлений.

По его словам, сердечная боль может проявляться в животе и под левым ребром. Она характеризуется распиранием всей грудной клетки, поскольку боль связана с приступами какого-то заболевания.