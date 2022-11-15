Хуснуллин анонсировал открытие движения по участку трассы М12 от Москвы до Владимира

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Во второй половине декабря этого года откроется движение транспорта по участку трассы М12 от Москвы до Владимира. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— От Москвы до Владимира во второй половине декабря поедем. Асфальт полностью положат, барьерные заграждения, нанесение разметки — пока погода позволяет, — рассказал он.

Хуснуллин также добавил, что специалисты завершили все основные работы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого вице-премьер РФ сообщил, что продление трассы М12 Москва — Казань — Екатеринбург предполагает выезды в Китай, Казахстан, Северную Корею и Монголию. Проект планируется реализовать до 2030 года, а назвать трассу Хуснуллин предложил «Евразией».

8 сентября президент России Владимир Путин открыл движение транспорта на первом участке трассы М12 длиной в 23 километра в Подмосковье. Автомобилисты могут проехать от ЦКАД до пересечения с федеральной дорогой А108 «Московское большое кольцо» в районе Орехово-Зуева, минуя трассу М7 «Волга».