Синоптик: Выпавший в Москве снег не растает до весны

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выпавший в Москве снег уже не растает и сохранится до весны. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Знаменательно, что приход метеорологической зимы совпал и с первым значимым снегопадом. В столице уже начал формироваться снежный покров, который, скорее всего, останется с нами до весны, — сказал метеоролог.

Синоптик добавил, что в столице началась метеорологическая зима. Однако произошло это с опозданием в три дня, заметил он.

Кроме того, в среду, 16 ноября, столицу накроет постоянный снежный покров. Произойдет это уже на декаду раньше положенной по климату даты, написал Леус в Telegram-канале.

До этого сообщалось, что столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 15 ноября снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.