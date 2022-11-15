В Белоруссии создали корпорацию «Белкосмос»

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Кластер «Научно-производственная корпорация «Белкосмос» создали в Национальной академии наук Белоруссии. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Академии наук.

Корпорация создана для реализации и развития перспективных (кластерных) проектов ее участников в области исследования и использования космического пространства.

В планах «Белкосмоса» есть и развитие механизмов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также международное научно-техническое сотрудничество, передает «БелТА».

До этого белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников. Она будет предназначена не только для военных целей, уточнил он. Белоруссия располагает спутником, который с высоты 500–600 километров просматривает объект в 35 сантиметров.

В конце октября первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д» — и три спутника связи «Гонец-М», которые были запущены на ракете «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», вывели на заданные орбиты.