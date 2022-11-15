В МВД заявили о вывозе из Херсона всех «фашиствующих элементов»

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Все «фашиствующие элементы» вывезены из Херсона, в ближайшее время начнутся суды, в том числе по военным преступлениям. Об этом заявил заместитель начальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД России Олег Извозчиков во вторник, 15 ноября.

— Из Херсона все фашиствующие элементы у нас перебросили на нашу территорию... Сейчас будут судебные заседания... в настоящее время будет много судебных заседаний по военным преступникам, — сказал представитель ведомства.

В этом ключе он отметил, что в некоторых субъектах России наблюдаются проблемы с конвойщиками: нагрузка на конвойные подразделения очень большая, а личного состава не хватает.

Извозчиков подчеркнул, что по этой причине правозащитников, которые должны входить в залы судов и МВД при сопровождении как минимум одного охранника, будут пускать в залы партиями, «минимум по двое», передает РИА Новости.

Украинские военнослужащие в марте 2022 года совершили минимум два военных преступления в отношении российских военнопленных. Об этом свидетельствуют данные опубликованного доклада комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.