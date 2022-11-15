FT: США рассматривают продолжение зерновой сделки с участием РФ

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Соединенные Штаты рассматривают возможность помочь Россельхозбанку установить корреспондентские отношения с банками США с целью продлить зерновую сделку с участием России, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что Штаты вряд ли согласятся снова подключить Россельхозбанк к SWIFT. При этом западные страны готовы предоставить РФ гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.

По данным FT, РФ и Украина близки к соглашению о продлении договоренностей.

До этого глава Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что зерновая сделка может стать бессрочной. Он предложил расширить инициативу по экспорту зерна на другие порты страны, в частности, Николаев и Ольвию. По словам президента, «в этом году Украина может экспортировать 45 миллионов тонн продовольствия».

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности по зерновой сделке. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».