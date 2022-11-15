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Кабмин отказался вводить экспортные пошлины на уголь с начала 2023 года

Лейла Алиева
Экономика
Кабмин отказался вводить экспортные пошлины на уголь с начала 2023 года
Фото: Unsplash

Правительство России не станет вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.

— Мы решили, что НДПИ достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале, — цитирует Сазанова Интерфакс.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил «Вечерней Москве», по какой причине Россия не потеряет доход даже в случае сокращения поставок энергоресурсов.

По его мнению, если Россия по какой-либо причине будет вынуждена уменьшить поставки, то в мире вырастут цены на энергоресурсы. Поэтому страна все равно останется в выигрыше.

При этом, несмотря на введенное европейскими странами эмбарго на нефть из России, для ряда стран останутся исключения: по нефтепроводу «Дружба» смогут покупать нефть Венгрия, Чехия и Словакия, есть планы по расширению поставок до Сербии.

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