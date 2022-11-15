Конкурс новогодних игрушек стартовал в филиале Музея Победы

Фото: Музей Победы

Всероссийский конкурс семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» стартовал в Красногорском филиале Музея Победы. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Главной целью нашего конкурса является повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков, поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа, — рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Работу можно принести в музей лично, отправить по почте или прислать фотографии до 20 декабря. Игрушки украсят новогоднюю елку в Красногорском филиале Музея Победы. В конце всем участникам вручат электронные сертификаты, а лауреатам и победителям — дипломы и памятные сувениры.

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — состоится школьная олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Участникам предложат пройти по специальному маршруту и узнать интересные факты о представленных в музее экспонатах.