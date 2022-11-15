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Минфин сообщил о распространении льготной ипотеки на новые регионы России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Минфин сообщил о распространении льготной ипотеки на новые регионы России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Минфине России.

— Поскольку присоединенные территории являются субъектами РФ, а их жители — ее гражданами, то действие всех реализуемых в настоящий момент льготных ипотечных программ распространяется на них в полном объеме, — объяснили в министерстве.

Так, в настоящее время ЦБ консультируется с банками о возможности распространить подобные льготы на новые регионы. Однако проблема в том, что у этих граждан не уточнен миграционный статус, передают «Ведомости».

30 сентября президент России Владимир Путин подписал четыре договора о принятии ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

Путин также пообещал, что РФ не предаст жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, в которых прошли референдумы.

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