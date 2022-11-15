Почти 5,5 миллиона москвичей вакцинировались от гриппа с начала прививочной кампании

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С начала текущей прививочной компании около 5,5 миллиона москвичей прошли вакцинацию от гриппа. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Москве.

— На текущий период привиты 5 446 624 человека, что составляет 43 процента от численности населения города, из них — 1 498 936 детей, — говорится в сообщении.

Вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медорганизациях городского департамента здравоохранения, а также в центре вакцинации в ГУМ.

Ведомство рекомендовало москвичам в случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе принимать противовирусные препараты для профилактики, говорится на сайте Роспотребнадзора.

До этого в ведомстве напомнили, что самым надежным способом защиты от гриппа, как подчеркивается, по-прежнему является вакцинация, которая предотвращает риски заболевания у 80–90 процентов взрослых и детей.

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