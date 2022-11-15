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Мосгортранс: Тарифы в наземном транспорте изменятся ниже уровня инфляции

Лейла Алиева
Город
Мосгортранс: Тарифы в наземном транспорте изменятся ниже уровня инфляции
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В 2023 году в столице изменятся цены на проезд в наземном транспорте. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул во вторник, 15 ноября.

— В среднем индексация тарифов будет порядка восьми процентов. По прогнозам Банка России, инфляция в стране в 2022 году составит около 13 процентов. 2 января 2023 года в столице частично изменится цена на проезд в городском транспорте. Например, цена разовой поездки по билету «Единый» увеличится на один рубль и составит 62 рубля, — рассказал он.

Также появится новый студенческий билет «Единый», которым можно будет оплатить как проезд в метро, так и на наземном транспорте. Кроме того, в городе продолжается работа по замене дизельных автобусов на современные электробусы.

В следующем году ожидается поставка свыше 500 электробусов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что стоимость одной поездки в метро по карте «Тройка» вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей с 2 января 2023 года. Согласно документу, поездка по тарифу 90 минут теперь будет стоить 75 рублей вместо 69.

Стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом, останется прежней. Билет «Автобус-Трамвай» на 365 дней будет стоить 14 тысяч рублей.

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