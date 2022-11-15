Стоимость поездки в метро Москвы по «Тройке» вырастет на четыре рубля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Стоимость одной поездки в метро по карте «Тройка» вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей с 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 15 ноября.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, поездка по тарифу 90 минут теперь будет стоить 75 рублей вместо 69.

Стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом, останется прежней. Билет «Автобус-Трамвай» на 365 дней будет стоить 14 тысяч рублей.

Кроме того, на 1 рубль увеличится стоимость разовой поездки по «Единому». Она, как уточняется, составит 62 рубля, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно об объединении транспортной карты «Тройка» и банковской карты в одну универсальную. Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город».

С этой картой у пользователей появится возможность получать три вида кешбэка: три процента бонусами «Города» при пополнении проездного билета, один процент за любые банковские транзакции и свыше 50 процентов бонусами «Города» за приобретение товаров у партнеров приложения.