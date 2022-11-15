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Городские службы приступили к уборке проезжей части из-за снегопада в Москве

Лейла Алиева

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Городские службы приступили к уборке проезжей части из-за снегопада в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Специалисты приступили к подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий в связи со снегопадом в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 15 ноября.

— Приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Цикл процедур повторим по мере выпадения осадков, — говорится в сообщении.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также к социальным объектам, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Также столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первая метель в Москве в этом сезоне ожидается в четверг, 17 ноября. При этом интенсивность снега будет усиливаться.

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