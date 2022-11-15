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Вильфанд предупредил о первой метели сезона в Москве 17 ноября

Георгий Соланович

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Вильфанд предупредил о первой метели сезона в Москве 17 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первая метель в Москве в этом сезоне ожидается в четверг, 17 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Начиная с четверга в Москве и области будет выпадать снег, он будет усиливаться и, самое главное, будет продолжительным. Ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель, — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что такие погодные условия — «очевидный признак зимы», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Согласно данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега за 15 и 16 ноября может составить до пяти сантиметров.

Кроме того, коммунальные службы Москвы и предприятия топливно-энергетического комплекса получили паспорта готовности к зиме. Выдача паспортов означает готовность энергетической инфраструктуры города к зимнему периоду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что 15 ноября снегопад накроет Москву. Кроме того, в столице появится устойчивый снежный покров.

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