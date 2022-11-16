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«Хочется все послать»: Лопыреву заподозрили в расставании с супругом

Юлия Курганова
Общество
«Хочется все послать»: Лопыреву заподозрили в расставании с супругом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поклонники модели и телеведущей Виктории Лопыревой встревожены исчезновением ее супруга Игоря Булатова из социальных сетей жены. Знаменитость на протяжении долгого времени не показывает избранника и на днях ясно дала понять, что в Дубае живет вдвоем с сыном и сама обеспечивает семью.

— Я в этом чемпион — все делать самой: дом, работа, ребенок и еще иметь время на себя. Я — молодец, но иногда хочется просто сдаться и все послать к черту! — заявила Лопырева в соцсетях.

Она часто гуляет с трехлетним наследником Марком Лео, а на этой неделе вместе с сыном посетила один из местных детсадов. Пока все остальные дети чем-то занимались вместе, мальчик лежал в стороне на коврике. Модель пояснила, что Марк Лео развит не по годам, а потому ему неинтересно играть со сверстниками.

— А еще я поняла, что мне больше нравится быть туристом в Дубае, чем жить тут и каждый день сталкиваться с рутиной, которую невозможно здесь так качественно организовать, как дома, — отметила знаменитость.

Фото с мужем в последний раз Лопырева публиковала на странице в соцсети в сентябре, еще до отъезда из Москвы в Дубай.

«Любовь прошла?» — поинтересовались фолловеры, но не получили ответа от модели, сообщает портал Teleprogramma.

На протяжении почти полутора лет Булатов занимал пост первого зампреда правительства Республики Коми. В феврале этого года СМИ сообщили, что его уволили с данного поста. Чем он занимается с тех пор, неизвестно.

Блогер Дилара Зинатуллина рассказала, как складываются после развода их отношения с рэпером Моргенштерном (признан на территории РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента).

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