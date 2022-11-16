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Москвичам рассказали, чем поможет онлайн-витрина социальных предприятий

Александр Афонин
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Москвичам рассказали, чем поможет онлайн-витрина социальных предприятий
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Онлайн-каталог «Витрина социальных предприятий города Москвы» объединил все социальные предприятия города, что позволяет решить проблемы как для предпринимательства, так и для горожан. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 16 ноября.

— Объединение в одном каталоге всех социальных предприятий Москвы решает сразу несколько насущных задач как для бизнеса, так и для потребителей. На онлайн-витрине предприятия могут не только наглядно демонстрировать свою деятельность, но и воспользоваться ресурсами города для дальнейшего продвижения, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

С помощью онлайн-витрины москвичи могут подобрать для себя средства реабилитации, найти курсы профессионального образования, подобрать производителя ортопедической обуви и так далее. Платформа обладает интуитивным интерфейсом, что облегчает поиски необходимой услуги, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали, как помогают незрячим в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкой. Он начал работу под руководством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и сегодня помогает трем тысячам человек.

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