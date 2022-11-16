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Военнослужащие ЧВК «Вагнер» заявили о разгроме украинских солдат под Артемовском

Александр Афонин

Сюжет: 

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Военнослужащие ЧВК «Вагнер» заявили о разгроме украинских солдат под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли огромные потери в боях под Артемовском, несмотря на объединение спецназа и националистических подразделений с украинской стороны. Об этом заявили бойцы ЧВК «Вагнер» в среду, 16 ноября.

— Их (украинские — прим. «ВМ») подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения — входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много, — сказал один из военнослужащих.

По его словам, Киев активно использует националистические формирования типа батальона «Айдар». Входящие в их состав украинские солдаты отправляются в качестве штурмовых подразделений. Во время боев на юге Артемовска военнослужащие ЧВК отбили несколько попыток наступления «Айдара», передает РИА Новости.

Город Артемовск является важным транспортным узлом для поставок необходимого снаряжения ВСУ в зоне спецоперации. Через него проходит несколько автомобильных и железных дорог, при потере которых украинские войска столкнутся с крупными проблемами в снабжении.

В последнее время бойцы ЧВК «Вагнер» ведут активные боевые действия в районе Артемовска. Так, 14 ноября военнослужащие взяли штурмом позиции украинских военных под городом. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен.

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