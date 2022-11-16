ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов

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Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 6 Карта всех событий

На съезде с ТТК на шоссе Энтузиастов произошла авария, в ходе которой столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Движение на съезде полностью перекрыто, авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 6. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» рекомендуют выбирать пути объезда.

Похожий случай произошел на 91-м километре МКАД. Так, два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне автодороги. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Накануне в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) водитель грузовика не справился с управлением. Это привело к тому, что машина столкнулась со стеной и перевернулась.