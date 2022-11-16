Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов

Араз Салехов
Происшествия
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на шоссе Энтузиастов
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 6 Карта всех событий

На съезде с ТТК на шоссе Энтузиастов произошла авария, в ходе которой столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

Движение на съезде полностью перекрыто, авария произошла на шоссе Энтузиастов в районе дома 6. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» рекомендуют выбирать пути объезда.

Похожий случай произошел на 91-м километре МКАД. Так, два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне автодороги. В результате столкновения один из автомобилей загорелся. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Накануне в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) водитель грузовика не справился с управлением. Это привело к тому, что машина столкнулась со стеной и перевернулась.

Транспорт Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте