Два грузовика столкнулись на 91-ом километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 91-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 91-го километра МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 16 ноября.

Вследствие столкновения один из автомобилей загорелся. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

— Движение осуществляется по двум полосам из пяти, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

15 ноября в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего машина столкнулась со стеной и перевернулась.

14 ноября на внутренней стороне 41-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Днем 14 ноября на юге Москвы столкнулись четыре машины. Авария произошла на Каширском шоссе в районе дома № 57д. На месте работают оперативные службы города.