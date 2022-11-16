Ева Мендес намекнула, что вышла замуж за Райана Гослинга

кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» / 2017 год

Американская актриса Ева Мендес и ее коллега по цеху Райан Гослинг впервые встретились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами», что привело к слухам об их романе. Несмотря на это, пара долгое время отвергала подобные мнения, недавно Мендес намекнула на развитие отношений.

В своих социальных сетях актриса опубликовала новою фотографию. Первым, что бросилось в глаза фанатам, стала татуировка. Небольшая надпись на руке гласит «де Гослинг».

Мендес является дочерью кубинцев, а в их культуре замужние женщины часто добавляют фамилию мужа к своей собственной. Для этого они используют предлог «де». Вероятнее всего, таким фото актриса решила намекнуть, что вышла замуж за Гослинга, передает Elle.

До этого стало известно, что американский актер Тейлор Лотнер, получивший известность благодаря роли Джейкоба в киносаге «Сумерки», женился на медсестре Тейлор Доум. Церемония бракосочетания прошла 11 ноября в поместье Epoch Estate Wines на окраине городка Пасо-Роблес в Западной Калифорнии.