Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих начали уборку снега в столице. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За минувшие сутки в городе выпало четыре сантиметра снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — отметил он.

Заммэра добавил, что коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

— В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, — заключил Бирюков.

Накануне стало известно, что специалисты приступили к подметанию улиц в связи со снегопадом в городе. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также к социальным объектам.

Помимо этого, столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Противогололедную обработку в столице проводят в случае неблагоприятного прогноза погоды.