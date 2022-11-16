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Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве

Араз Салехов
Город
Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих задействованы в уборке снега в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих начали уборку снега в столице. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— За минувшие сутки в городе выпало четыре сантиметра снега, сегодня ожидается прирост еще на один сантиметр. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, — отметил он.

Заммэра добавил, что коммунальная техника раз в несколько часов проводит сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с противогололедной обработкой.

— В общей сложности в уборке задействовано около 10 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, — заключил Бирюков.

Накануне стало известно, что специалисты приступили к подметанию улиц в связи со снегопадом в городе. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также к социальным объектам.

Помимо этого, столичные городские службы провели первую противогололедную обработку дорог в этом осенне-зимнем сезоне. Противогололедную обработку в столице проводят в случае неблагоприятного прогноза погоды.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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