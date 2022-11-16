«Декрет — это ответственная работа»: Сябитова отчитала Тодоренко за активную жизнь

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Телеведущая Регина Тодоренко недавно стала мамой, но это не мешает ей вести активный образ жизни, принимая участие в различных шоу и сериалах. Однако ее коллега Роза Сябитова не понимает такого стремления и рекомендует умерить пыл.

— Декрет — это ответственная работа для мамочки без права на ошибку, так как халатное отношение мамочки к своему здоровью, к здоровью крохи, неправильная оценка собственных сил может привести к серьезным последствиям, — сказала она.

Сябитова раньше также много работала и активно занималась построением собственной карьеры. Однако телеведущая неоднократно отмечала, что делала это не в ущерб здоровью и интересам. В связи с этим, поведение Тодоренко вызывает у нее недоумение, передает StarHir.

Регина Тодоренко пока не может поймать волну в новом сезоне проекта «Ледниковый период». От выпуска к выпуску ее выступления критикуют члены жюри. Знаменитость даже однажды не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей. На этот раз ей тоже досталось от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.