«Кривляние»: Тарасова резко раскритиковала Тодоренко после выступления на льду

Телеведущая Регина Тодоренко пока не может поймать волну в новом сезоне проекта «Ледниковый период». От выпуска к выпуску ее выступления критикуют члены жюри. Знаменитость даже однажды не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей.
На этот раз ей тоже досталось от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она после выступления телеведущей с Александром Энбертом под песню «Чертово колесо» Муслима Магомаева осталась недовольна.
— Танца не было — одно кривляние, — заявила Тарасова.
Тодоренко в этот раз спокойно восприняла критику, сообщает портал Teleprogramma.
В своих социальных сетях звезда неоднократно делилась с подписчиками, что еле находит силы для выхода на лед, но сдаваться не хочет.
6 ноября в «Лужниках» прошли съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фигуристка Евгения Медведева, которая должна была выступать с блогером Даней Милохиным, покинувшим проект, вышла на лед с победителем прошлого сезона шоу Федором Федотовым. Он рассказал о впечатлениях после проката со знаменитой фигуристкой.