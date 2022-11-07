«Кривляние»: Тарасова резко раскритиковала Тодоренко после выступления на льду

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущая Регина Тодоренко пока не может поймать волну в новом сезоне проекта «Ледниковый период». От выпуска к выпуску ее выступления критикуют члены жюри. Знаменитость даже однажды не смогла справиться с эмоциями и расплакалась после оценок судей.

На этот раз ей тоже досталось от заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Она после выступления телеведущей с Александром Энбертом под песню «Чертово колесо» Муслима Магомаева осталась недовольна.

— Танца не было — одно кривляние, — заявила Тарасова.

Тодоренко в этот раз спокойно восприняла критику, сообщает портал Teleprogramma.

В своих социальных сетях звезда неоднократно делилась с подписчиками, что еле находит силы для выхода на лед, но сдаваться не хочет.

6 ноября в «Лужниках» прошли съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фигуристка Евгения Медведева, которая должна была выступать с блогером Даней Милохиным, покинувшим проект, вышла на лед с победителем прошлого сезона шоу Федором Федотовым. Он рассказал о впечатлениях после проката со знаменитой фигуристкой.