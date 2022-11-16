В России выявили 5380 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 5380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф» в среду, 16 ноября.

За указанный период в стране подтвердили 63 летальных исхода от коронавируса. При этом 1219 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром врачей за сутки полностью выздоровели 6906 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопокоронавирус.рф

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, как повторное заражение коронавирусом влияет на здоровье. По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, коронавирус провоцирует целый ряд заболеваний, которые наносят все больше вреда при каждом последующем заражении.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что миру главным образом в настоящее время угрожает биологическая опасность. По его словам, «придет ковид со смертностью 90 процентов, когда из десяти человек девять умрут».