Минфин РФ: Исходим из того, что льготная ипотека под 7 процентов закончится 31 декабря

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Министерство финансов Российской Федерации исходит из того, что льготная ипотека под 7 процентов закончится 31 декабря 2022 года. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

— Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря, — сказал замминистра.

Он уточнил, что министерство не видит необходимости в новых мерах поддержки первичного рынка жилья, передает РИА Новости.

Накануне в Минфине России сообщили, что жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку.

15 сентября глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит более 56 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Так, на программу семейной ипотеки выделят около 16,5 миллиарда рублей, а на «дальневосточную ипотеку» — 5 миллиардов.

По словам премьер-министра, данные средства призваны помочь гражданам приобрести новые дома и квартиры, а предприятиям строительной и других отраслей — развить свои проекты и поддержать спрос на товары и услуги.