Мневниковская пойма станет частью крупного паркового кластера

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Специалисты обустроят набережную со спусками к воде, а также построят музыкальную академию, спортивно-образовательный объект, жилой комплекс с подземным гаражом и распределительной подстанцией на северо-западе столицы. Об этом в среду, 16 ноября, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Строительство двух станций метро БКЛ «Терехово» и «Мневники», а также реализация модели комплексной застройки стали мощным толчком к развитию территории Мневниковской поймы, которая сегодня преображается на глазах. Обеспечение связанности территорий трех районов позволит их жителям больше не чувствовать себя оторванными от остального города, — отметила она.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, благодаря реализации проекта появятся новые пешеходные маршруты, которые свяжут Мневниковскую пойму с парком «Фили» и Гребным каналом. Мосты соединит велопешеходный маршрут, который позволить организовать общественные пространства районов Крылатское, Хорошево-Мневники и Филевский Парк как единый парковый кластер.

В свою очередь главный архитектор проекта сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Института Генплана Москвы Марина Елагина добавила, что один из мостов будет вести в сторону Крылатского, что повысит доступность знаковых спортивных объектов, включая Олимпийскую велотрассу. Другой — в сторону Филевского парка, который является одним из наиболее известных заповедных мест Москвы.

26 октября правительство Москвы утвердило проект планировки двух велопешеходных мостов через Москву-реку и набережной в Мневниковской пойме. Согласно документации, на территории 46,2 гектара построят два велопешеходных моста — от Мневниковской поймы до Гребного канала и от поймы до парка «Фили».