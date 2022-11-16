Погранкомитет Белоруссии заявил, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

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Украинские боевики заминировали приграничную территорию с республикой, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенных на юго-востоке Белоруссии. Об этом в среду, 16 ноября, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

— Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении (западное направление — прим. «ВМ»), — отметил он.

По его словам, на территории Украины в приграничье все дороги непроездные. Также Лаппо добавил, что жители приграничной зоны Украины подвержены «антибелорусской и антироссийской пропаганде», сообщает РИА Новости.

Помимо этого, 4 ноября в Гомельской области Белоруссии перехвачен украинский беспилотник. Беспилотное устройство было оборудовано системой инфракрасного видения. Дрон, по данным комитета, использовали для ведения разведки и тренировок сброса взрывчатки.

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему Белоруссия начала укреплять свои границы. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, белорусское государство укрепляет границы в связи с риском атаки со стороны Польши.