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Погранкомитет Белоруссии заявил, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Араз Салехов
В мире
Погранкомитет Белоруссии заявил, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
Фото: gur.gov.ua

Украинские боевики заминировали приграничную территорию с республикой, а также взорвали почти все мосты в направлении Гомеля и Мозыря, расположенных на юго-востоке Белоруссии. Об этом в среду, 16 ноября, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

— Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями. Приграничье с Беларусью на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны. Сейчас начинают взрывать все мосты на Волынском направлении (западное направление — прим. «ВМ»), — отметил он.

По его словам, на территории Украины в приграничье все дороги непроездные. Также Лаппо добавил, что жители приграничной зоны Украины подвержены «антибелорусской и антироссийской пропаганде», сообщает РИА Новости.

Помимо этого, 4 ноября в Гомельской области Белоруссии перехвачен украинский беспилотник. Беспилотное устройство было оборудовано системой инфракрасного видения. Дрон, по данным комитета, использовали для ведения разведки и тренировок сброса взрывчатки.

Также «Вечерняя Москва» решила выяснить, почему Белоруссия начала укреплять свои границы. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, белорусское государство укрепляет границы в связи с риском атаки со стороны Польши.

Белоруссия Украина Граница
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