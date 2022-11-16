Спецодежду и стаканчики из поездов будут отправлять на переработку

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

РЭО и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого РЭО поможет РЖД организовать централизованный сбор отходов и их дальнейшую передачу на утилизацию.

Как пояснили сотрудники РЭО, в хозяйственной деятельности РЖД образуется большое количество отходов, которые можно отправлять на переработку и изготавливать новую продукцию. Например, отходы электронного и электрического оборудования; текстильные отходы (форменная одежда, специальная одежда); отходы, образующиеся при перевозке пассажиров (пластиковая, алюминиевая, стеклянная и бумажная упаковка, одноразовая посуда, печатная продукция).

— РЖД уже занимается вовлечением вторсырья, и наше сотрудничество будет направлено на масштабирование этой деятельности, — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Соглашение также подразумевает проведение информационно-просветительских кампаний и образовательных мероприятий в целях популяризации раздельного сбора мусора и ответственного потребления, передает «360».

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».