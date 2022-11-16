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Приметы и советы

Эксперты рассказали, в каких цветах украшать елку и дом к Новому году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, в каких цветах украшать елку и дом к Новому году
Фото: Pexels

Эксперты рассказали, игрушки и украшения каких цветов нужно использовать для новогоднего декора.

Главный цвет года — черный, но допускаются все оттенки синего. К примеру, темно-синий, синий, голубой. Также можно использовать фиолетовый, розовый и белый цвета. Дизайнеры советуют не забывать о традиционном цвете для зимнего праздника — серебряном.

Для того, чтобы декор выглядел стильно стоит обозначить основой цвет, к примеру, синий. Для создания ярких акцентов можно использовать украшения других цветов.

Астрологи не рекомендуют наряжать елку в желтый, лимонный, охру, красный цвет и его оттенки.

При украшении дома стоит учитывать цвет стен и общий интерьер. Тона и оттенки декора должны ему соответствовать, передает Общественная служба новостей.

1 ноября в столичных магазинах начали появляться новогодние украшения. «Вечерняя Москва» узнала, что сейчас выгоднее покупать и какими будут цены ближе к празднику.

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