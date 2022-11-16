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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как сохранить густоту волос после 45 лет

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как сохранить густоту волос после 45 лет
Фото: Pexels

Побороть проблему выпадения волос — задача непростая, потому что ее причины часто связаны с генетикой и факторами окружающей среды.

Эксперты дали советы, как правильно ухаживать за волосами, чтобы сохранить их густоту. Во-первых, стоит отказаться от красок с аммиаком.

Аммиак оказывает негативное влияние на состояние кожи головы. Кроме того, он может менять структуру волос.

Во-вторых, нужно выбирать щадящие укладки. Тугие прически могут повредить волосы и спровоцировать их выпадение. Женщинам после 45 лет, желающим сохранить красоту и здоровье волос, рекомендуют отказаться от высоких хвостов и начесов.

Также важно правильно мыть голову. После нанесения шампуня следует массировать голову вдоль линии роста волос, а не круговыми движениями. Вода при этом должна быть не слишком горячей, передает издание «Профиль».

Люди считают, что в осенний период начинается активное выпадение волос, однако это не более чем миф. О настоящих причинах проблем с шевелюрой в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

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