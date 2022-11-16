«Они боятся»: патриарх Кирилл рассказал, что его не пускают в Евросоюз

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла не пускают на территорию Евросоюза (ЕС). Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе РПЦ.

— Возникает вопрос: почему? Если они правы, а я не прав, пригласите на телевидение, вступите со мной в диалог, докажите свою правоту. Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их, — заявил патриарх.

По словам Кирилла, подобного инцидента не было даже во времена Холодной войны. Даже тогда согласия между США и Россией было больше. Однако ни к чему хорошему политика ЕС не приведет, так как позиция изоляционизма всегда слаба.

Западные страны пытаются всеми силами ограничить контакты и России, и РПЦ, добавил патриарх. Но запрет на посещение территории ЕС патриархом — решение беспрецедентное, передает слова Кирилла сайт РПЦ.

Недавно патриарх рассказал, что Россия сейчас сталкивается с такими опасностями, которые бросают вызовы самому существованию страны. Зарубежные страны навязывают между народами Руси междоусобицу. По словам патриарха, они ставят в приоритет задачу ослабить Украину, Белоруссию и Россию,

До этого патриарх Кирилл заявил, что на сегодняшний день мир стоит перед угрозой глобальной ядерной катастрофы. По его словам, в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни.