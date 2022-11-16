Маск выдвинул ультиматум сотрудникам Twitter

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Новый владелец социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск выдвинул сотрудникам компании ультиматум. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает Washington Post со ссылкой на письмо бизнесмена.

По имеющейся у издания информации, Маск поставил своих сотрудников перед выбором: долгая и интенсивная работа или увольнение с трехмесячным пособием. Миллиардер убеждает сотрудников Twitter, что проходным баллом для сохранения работы будет только исключительная продуктивность.

Получившие письмо Маска сотрудники должны определиться и перейти по прилагаемой ссылке до 01:01 17 ноября по московскому времени для подтверждения согласия на работу. Миллиардер считает, что теперь Twitter превратится в продвинутый инженерный проект.

Маск возглавил компанию Twitter, владеющую одноименной социальной сетью, 28 октября. Перед покупкой предприниматель заявил, что реализация сделки необходима для помощи человечеству и создания платформы, где люди могут свободно обсуждаться различные мнения.

10 ноября Маск не исключил банкротства компании Twitter. Предприниматель заявил, что, если социальная сеть не сможет увеличить прибыль, то банкротство «возможно».

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям.